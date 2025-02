Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 27-02-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tutto convinta di giallo per il mondo del cinema Gene Hackman è stato trovato morto nella sua casa di Santa Fe assieme alla moglie la pianista Betty arakawa e al cane nella loro casa la New Mexico l'attore aveva 95 anni la moglie 63 contro la separazione delle carriere ea difesa della Costituzione Oggi sciopero dei magistrati proclamato da Line m il sindacato delle toghe con manifestazioni pubbliche molto eccitata nord a sud I magistrati si confrontano con i cittadini numerosi eventi manifestazioni Con lo scopo di spiegare le ragioni del no alla Riforma costituzionale della Giustizia che prevede la separazione delle carriere dei magistrati l'istruzione di un alta Corte cambiamo argomento Papa Francesco gemelli ha dormito bene situazione stabile stamani nuovi analisi la lieve insufficienza renale rientrata si leggeva nel bollettino medico di ieri al quattordicesimo giorno di ricovero l'umore del pontefice la prognosi resta riservata a seguito di una serie di in contatti bilaterali di alto livello si tiene oggi inizia a una riunione di esperti per cercare soluzioni nuovi temi in tanti che persistono di dialogo bilaterale a causa del terreno che le precedenti Amministrazioni statunitensi hanno creato con le loro azioni distruttive queste questioni problematiche si sono accumulate come risultato delle attività con diversi gruppi precedenti alla Casa Bianca hanno creato di proposito sta con il funzionamento dell' Ambasciata Russa Washington danneggiando così la struttura stessa delle relazioni diplomatiche per i nostri paesi Come sapete la sei stata costretta ad adottare misure speculari la consapevolezza che ciò non può continuare all'infinito e ormai evidente la nuova squadra della carne bianca Ci aspettiamo che l'incontro di oggi sia il primo di una serie di consultazioni esperti chi avvicineranno noi gli Stati Uniti al superamento delle divergenze Mestre rafforzamento delle misure di rafforzamento della fiducia lo afferma la portavoce del Ministero degli Esteri della Federazione Russa in Zagarolo lo sport Serie A questa sera in campo recupero tra Bologna e Milano entrambe a 41 punti Bologna ospita il Milan per il recupero della nona giornata in programma Alle ore 20:45 i padroni di arrivano dalla sconfitta contro il Parma il Milan cerca il riscatto dopo la sconfitta con il Torino saremo a vedere noi per il momento non ci fermiamo qui Buon proseguimento ti ascolto https://storage.