Ultime Notizie Roma del 27-02-2025 ore 13 | 10

dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Vitale in studio l'attore statunitense premio Oscar ha Gene Hackman e sua moglie Betty ha la cava sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe New Messico insieme a loro cane polizia Indaga sulle cause della tragedia Lo sceriffo della Contea detto che non ci sono evidenti indicazioni di un atto criminale ma non ha fornito elementi sulle cause di quanto è successo ne ha detto quando la coppia potrebbe essere morta a come aveva 95 anni sua moglie 63 nel corso di una carriera durata più di 60 anni ha interpretato Oltre 100 ruoli Tra cui quello di Lex Luthor nei film di Superman degli anni 70-80 e recitato in film di grande successo la giuria the conversation ha vinto due premi Oscar 24 Golden Globe e uno screen Actors Guild Awards la sua ultima apparizione sul grande schermo nel 2000 Welcome to move Sport Papa Francesco nella notte ha dormito bene Ora sta riposando lo comunica la sala stampa della Santa Sede quattordicesimo giorno di ricovero di Francesco al Policlinico Gemelli e sta curando la polmonite bilaterale nel bollettino medico di ieri sera nevica azione di un ulteriore lieve miglioramento delle sue condizioni anche in base alla targa al torace che evidenziato una norma l'evoluzione dell'infezione Popolare la prognosi resta riservata Lesmo di magistrati sulla scalinata della Cassazione in Piazza Cavour anel giorno dello sciopero contro la riforma della Giustizia e in particolare contro il progetto di separazione delle carriere tolga coccarda tricolore con in mano una copia della Costituzione manifestanti si sono schierati sulle scale Del Palazzaccio non è uno sciopero contro qualcuno ma difesa di principi della costituzione in cui fermamente crediamo è che sono fondamentali per i cittadini tutto fuorché una difesa di casa Che il PM possa essere condizionato dai poteri forti È un rischio concreto ha detto il Presidente dell'Associazione Nazionale magistrati 24 un vertice di governo sulla giustizia sull'energia sono i programmi oggi a Palazzo Chigi la riunione sulla giustizia è iniziata alle 11 con la premier meloni vice Tagliani e Salvini guardasigilli Nordio il presidente della prima commissione della camera pagano e quelli delle commissioni Giustizia di camera e senato Ma che buongiorno alle 19 nuove sui costi dell'energia in vista del Consiglio dei ministri di domani che dovrebbe fare il decreto contro il caro bollette come leoni vicepremier dovrebbero partecipare i ministri dell'economia Giorgetti dell'ambiente picchetto il mondo sta diventando sempre più pericoloso e più importante che mai restare uniti fra alleati e il messaggio è rivolto dal premier britannico starmi era il presidente americano Trump a poche ore dal loro incontro di oggi a Washington rilanciato da Fritz mentre starmene attraversa è atterrato nella capitale americana l'ennesima Perla trama impegnare gli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina che gli alleati europei invocano in caso di la Russia da Mosca Intanto arrivano nuova chiusura i territori occupati in Ucraina solo una parte indivisibile della Russia quindi non saranno soggetti a trattative bici è il portavoce del Cremlino per Scott i tre principali partiti centristi in Parlamento in Austria hanno raggiunto un accordo per formare un governo di coalizione senza il partito della Libertà di estrema destra intendono presentarla oggi 5 mesi dopo la vittoria del FV alleelezioni parlamentari l'accordo dovrebbe porre fine alla più lunga attesa per un nuovo governo in Austria della Seconda Guerra Mondiale un primo tentativo di formare una coalizione di governo con gli stessi tre partite IVA gennaio Dopodiché l'euro scettico e pino russo è po' è stato incaricato di tornare e di formare un governo ma non c'è riuscito È tutto Buon proseguimento di ascolto