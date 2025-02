Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 27-02-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale la giornata dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio nel primo Consiglio dei ministri della nuova amministrazione Trump dice che gli Stati Uniti e non c'erano a breve dazi del 25% ai paesi dell'Unione Europea sulle auto e sulle altre cose l'unione è stata formata Per fregare gli Stati Uniti aggiunge immediata la reazione dell'Unione reagiremo subito con fermezza tariffe illegittime ingiustificate tuteleremo Le nostre aziende l'Unione Europea il più grande mercato libero del mondo è stata una manna per gli Stati Uniti nella riunione intervenuto Mask sui conti federali non possiamo sopportare un deficit di 2000 miliardi di dollari dobbiamo agire o l'America era rotta ha detto il patron di Tesla pronta a tagliare i fondi pubblici polemica sui 38 miliardi di agevolazioni fiscali di cui il suo impero ha usufruito finora la Casa Bianca conferma che diretti tra venerdì per firmare l'accordo sulle terre rare è fondamentale se non è chiuso inutile che venga aveva detto Trump spunta il fondo al 50% per ricostruire l'Ucraina l'Italia avverte starmer Macron Store per chiedere solo in ambito nato non si inviano come fax dice Ministro della Difesa Crosetto no di Salvini alle truppe europee teleguida von der line e durano 20 minuti moschea attacca l'Europa vincita Gear a continuare il conflitto per sabotare la nuova sanatoria con Washington mostrata a loro di whisky per europei non sono un'opzione dice il ministro degli Esteri la prof oggi nuovi incontri con gli Stati Uniti a instanbul l'Unione Europea fa quadrato sulla difesa comune nella video con l' 27 dopo l'incontro Macron Trump domenica vertice a Londra decisione del Consiglio del treno ammazza consegnato ieri notte alla Croce Rossa alle bare con i corpi di quattro ostaggi israeliani si tratta dell'esame di izzie Grey's Sloan Yoda chiaro mi da parte sua il trailer rilasciato nella notte circa 400 detenuti palestinesi sui previsti 602 in base all'accordo di cessate il fuoco di Gaza nelleore le bare sono arrivate in edilizia del processo di identificazione delle Palme nel frattempo un autobus con a bordo un gruppo di detenuti palestinesi rilasciati da Israele è arrivato a ramallah in cisgiordania ed è stato accolto da una folla in festa si tratta dello scambio finale nell'ambito della prima fase dell'accordo entrato in vigore il 19 gennaio che prevede il rilascio di 33 ostaggi tra cui corpi di 8 entro il primo marzo in cambio di 1900 palestinesi detenuti da Israele papà Francesco in ulteriore lieve miglioramento il bollettino medico al tredicesimo giorno di ricovero al Gemelli segnala che la lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata e che la TAC al torace ha evidenziato una normale evoluzione dell' infezione polmonare la prognosi resta comunque riservata Bergoglio continua riceve l'ossigeno dal gli affari fisioterapia respiratoria ma non ha più avuto crisi respiratorie asma ti informi ieri pomeriggio Il papà ha lavorato seduto in poltrona prosegue la preghiera dei fedeli a San Pietro on-line ancora nomine decise dal gemelli martedì ancora una telefonata al parroco di Gaza Pensa a noi nonostante non stia bene Siamo commossi ci dà conforto dice all'ansa agli amici dei Fratelli d'Italia diciamo non chiamateci più arriva su X l'attacco del Duomo di maschi in Italia e Andrea Stroppa al partito di meloni il post che hai in casa un presunto accorto della Fratelli d'Italia di disegno di legge spazio che punta regolare il ricorso alle tecnologie satellitari e ha forti implicazioni con la sicurezza nazionale in gioco il peso che potrebbe avere starlink in Italia secondo Stoppa vogliono far passare starlink spacex per i cattivi le opposizioni insorgono è un interferenza è un ricatto al parlamento dicono che si preparano alla battaglia in commissione cittadinanza onoraria a Benito Mussolini che l'ha adottata 1924 a esprimersi per la terza volta è stato il consiglio comunale della cittadina che si affaccia sulla sponda Lombarda del Lago di Garda capitale della Repubblica Sociale Italiana Durante gli ultimi anni della seconda guerra mondiale 12 voti a favore della mozione presentata da Tiberio Evoli consiglieri della maggioranza di centro-sinistra che governa la cittadina dal 2024 dopo 20 anni di amministrazione di centro-destra tra i consiglieri contrari è un astenuto tutti appartenenti a liste civiche Una delle quali vicina Fratelli d'Italia nell'Italia di oggi le tue dei non hanno più spazio a di tutti da Comezzano venne Francesco Cagnoni e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto a più tardi https://storage.