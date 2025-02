Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 27-02-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sui darsi che l'Unione Europea ha preso una decisione che non ci vedremo molto presto l'ho detto Donald Trump Aggiungendo che in termini Generali I dati saranno al 25% sulle su tutte le altre cose amo i paesi europei ma l'Unione Europea è stata creata Per fregare gli Stati Uniti ha detto il presidente parlando con i giornalisti prima della riunione di gabinetto alla Casa Bianca sostenendo che l'unione non accetta le nostre foto i nostri prodotti agricoli si approfitta di noi una polmonite bilaterale su organizzato cavi da diverse complicazioni croniche alcune di vecchia data per un paziente 88enne Papa Francesco comunque va un ulteriore lieve miglioramento riferiscono dal Vaticano dal papà che si trova ancora al Gemelli la lieve Serena le rientrata sì così si legge nel ultimo Bollettino medico diffuso dalla sala stampa Vaticana nel tredicesimo giorno di ricovero la prognosi resta però riservata la Turchia si aspetta che La Rustica ci sono per tennis Israele per evitare un'eventuale ripresa del conflitto nella striscia di Gaza lo ha affermato il ministro degli Esteri turco a Gian fidan intervistato dalla rete satellitare are Al Jazeera il timore è che il primo ministro israeliano Benjamin possa iniziare di nuovo una guerra non appena verrà recuperato tutti gli ostaggi Naturalmente la minaccia il terrore che questo problema crea nella regione non grande impatto dobbiamo risolverlo il prima possibile pertanto la comunità internazionale In particolare gli Stati Uniti d'Europa i membri permanenti del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la Russia e la Cina devono esercitare la pressione necessaria su Israele ha concluso gli potevo frangino una persona è stata uccisa Nella notte tra mercoledì e giovedì nella regione russa di belgorod al confine con l'Ucraina durante un attacco con un drone ucraino lo riferiscono le autorità 1 mente locale è stato ucciso causa dell' ordigno esplosivo lanciato da un drone contro un auto nella città di Grey mourner scritto il governatore regionale vyacheslav su telegram il Ministero della Difesa Russo ha annunciato di aver battuto un totale di 19 droni durante la notte in tutto il paese sopra lacrime di cui tre nella regione di belgorod Coppa Italia Clamoroso a Torino l'empoli batte La Juventus è questa una storica semifinale la partita decisa i rigori errori di lavoro di Diego Motta provo vergogna riferisce toscani affronteranno il Bologna e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia https://storage.