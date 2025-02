Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Milano, processo per l’azione in viale don Sturzo

Udienza perdie lancio della campagna “Il Giusto Prezzo”Ieri presso il tribunale disi è tenuta l’udienza predibattimentale perinDondel 20 febbraio 2023. Le persone disono 5, i capi di imputazione: art. 110 c.p,; art. 18 T.U.L.P.S c. 1,2,3; art. 76, comma 3 d. lgs. 159/2011.Il giudice ha ammesso tutti al rito abbreviato, e ha rinviato per la discussione alla prossima udienza, che si terrà il 29 aprile alle 10:30.AL VIA LA CAMPAGNA “IL GIUSTO PREZZO”L’Italia sta affrontando una crisi agricola senza precedenti. Il prezzo dell’olio, della frutta e di altri generi alimentari di base è raddoppiato negli ultimi dieci anni. Dietro questi aumenti ci sono fenomeni climatici estremi come siccità, alluvioni e grandinate, che stanno mettendo in ginocchio l’agricoltura italiana.