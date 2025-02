Lapresse.it - Ucraina, Zelensky domani da Trump per l’accordo sulle terre rare

Leggi su Lapresse.it

Il presidente ucraino Volodymyrsarà nel Regno Unito nel weekend, dove domenica a Londra è in programma un vertice dei leader europei sulla difesa, ma prima volerà a Washington,28 febbraio, per la firma delsui minerali e le. A confermarlo è stato Donaldin persona, aprendo una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Dall’incontro dipenderà la firma o meno dell’intesa con cui il presidente statunitense non ha nascosto di voler “riprendersi” i soldi spesi in sostegno a Kiev.“Questo accordo economico può essere parte delle future garanzie di sicurezza, ma voglio capire la visione più ampia. Cosa attende il nostro Paese?”, sono stati i dubbi espressi dain conferenza stampa. Il leader ucraino vuole discutere consulla possibilità che gli Stati Uniti interrompano gli aiuti militari e, nel caso, capire se l’sarà in grado di acquistare armi direttamente da Washington.