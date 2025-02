Rossodisera.eu - Ucraina, Trump: “Pressioni su Putin e Zelensky, tregua al più presto o non ci sarà”

Leggi su Rossodisera.eu

(Adnkronos) – "L'accordo di pace" che metterà fine alla guerra in"farà in modo che non accada un'altra guerra.L'articolo: “sual piùo non ci” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.