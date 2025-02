Lettera43.it - Ucraina, la Corea del Nord ha inviato truppe aggiuntive a supporto della Russia

Ladelhaper supportare la guerracontro l’. Lo riferisce il National Intelligence Service sudno. L’agenzia di spionaggio non si sbilancia sul numero dei militari: l’ipotesi più ragionevole è quella dell’invio di oltre mille nuovi soldati tra gennaio e febbraio, scrive l’agenzia Yonhap. Il quotidiano The JoongAng si spinge oltre, scrivendo di 3 mila nuovi soldati mandati da Kim Jong-un.Kim Jong-un e Vladimir Putin (Getty Images).Lene erano state ritirate dalle zone di combattimento, ma poi sono ricomparseSecondo i servizi segreti di Stati Uniti,del Sud e, a ottobre 2024 erano circa 11 mila i soldatini arrivati in, perlopiù impiegati nei combattimenti nella oblast’ di Kursk, per fronteggiare la controffensiva di Kyiv.