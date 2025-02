Lanotiziagiornale.it - Ucraina, il paradosso europeo della guerra: l’Ue paga la Russia più di quanto aiuti Kyev

C’è una contabilità che nessun leaderha voglia di esibire. È quella che mostra come, nel 2024, l’Unione europea abbia speso più soldi per acquistare combustibili fossili dalladi quanti ne abbia destinati all’sotto forma difinanziari. Secondo il rapporto del Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), l’Europa ha versato nelle casse del Cremlino 21,9 miliardi di euro per petrolio e gas russi, mentre il supporto finanziario asi è fermato a 18,7 miliardi.La sproporzione è evidente: la stessa Unione che sanziona Mosca e promette di sostenere l’nella resistenza contro l’invasione continua a mantenere in piedi un flusso di denaro che, di fatto, alimenta la macchina bellica di Vladimir Putin. Una schizofrenia che va oltre la retoricafermezza e mette a nudo il fallimento delle politiche energetiche europee.