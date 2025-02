Quotidiano.net - Ucraina, Cremlino: “Non trattiamo sui territori occupati, sono indivisibili dalla Russia”

Roma, 27 febbraio 2025 – In un clima di tensioni tra Stati Uniti e Ue alimentata dalle ultime dichiarazioni di Trump sui dazi, il segretario di Stato Usa Marco Rubio rassicura i Paesi europei: “Devono essere coinvolti” nel processo di pace in. Cerca una conciliazione anche il premier britannico con un messaggio Trump: “Il mondo è sempre più pericoloso. Restiamo uniti fra alleati”. Ma mentre Zelensky è pronto a volare a Washington per firmare l’accordo sulle terre rare, arrivano le dichiarazioni dela minare un possibile compromesso. “Suinon”, ha detto il portavoce Peskov.. Il portavoce delPeskov evidenzia i progressi nei colloqui USA-per un trattato di pace sul conflitto in. Notizie in diretta