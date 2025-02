Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, chi si oppone alla pace è il nemico!

La grande capacità di Trump e di Musk di creare notizie e di occupare la scena mediatica mondiale con cose vere, false, virtuali, inventate e mezze verità rischia di non far capire più nulla di cosa sta succedendo.Mi pare utile fissare alcuni punti fermi:1) La guerra economica e finanziaria degli Usa verso gli Stati Uniti è cominciata da tempo con la piena corresponsabilità delle elites europee. Adesso, la veemenza di Trump non gli permette più di nascondere cosa sta succedendo e quindi i nostri governanti sono molto indispettiti. Senza tornare ai tempi di Clinton – che inaugurò la stagione delle sanzioni economiche contro l’Ue – negli ultimi tre anni le sanzioniRussia sono state con ogni evidenza un atto di guerra economica verso l’Europa, culminato nell’attentato terroristico al gasdotto Nord Stream, compiuto dagli ucraini con la copertura statunitense.