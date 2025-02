Ilgiorno.it - Ucciso in piazza a Voghera, l’assessore Adriatici indagato per omicidio: “Fu una ronda armata finita male”

Leggi su Ilgiorno.it

PAVIA – “Fin dal primo giorno noi abbiamo parlato di unae divolontario, nonché del munizionamento. Siamo rasserenati dalla visione dell’accaduto prospettata nel capo d’imputazione”. Marco Romagnoli e Debora, gli avvocati che assistono la famiglia di El Boussettaoui, lo ripetono dalla prima ora. La Procura di Pavia lo ipotizza ufficialmente da ieri, quando ha depositato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di Massimo, cinquantenne ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune diche il 20 luglio 2021 in città aveva sparato al trentanovenne Youns El Boussettaoui, uccidendolo.da uno sparo in: contestato l’volontario. Si va verso un nuovo processo per l’ex assessorepercon l’aggravante dell’abuso di potere o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.