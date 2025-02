Ilgiorno.it - Uccise la compagna a coltellate: è incapace ma pericoloso, 8 anni in una struttura psichiatrica

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo – Assolto per incapacità mentale per l’omicidio della. Ma lo psichiatra che per due volte aveva sottoposto a perizia Aimiose Osarumwense, 46, di nazionalità nigeriana, ne aveva evidenziato anche la pericolosità sociale. Per questo motivo la Corte d’assise (presidente Ingrascì, a latere la collega Mazza) ha stabilito che Osarumwense dovrà stare nella Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Castiglione delle Stiviere, a Mantova, per 8. Il pubblico ministero Cocucci aveva chiesto per l’imputato 25nellaper curarsi. Il difensore, avvocato Pierotti, aveva chiesto 10“per dargli un minimo di speranza”. Ogni sei mesi l’uomo verrà valutato per accertare il suo stato di pericolosità. La sentenza è stata pronunciata ieri mattina.