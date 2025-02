Lanazione.it - Uccide la madre e brucia la casa. Ragazzo ricoverato e piantonato. Sequestrate cartelle cliniche

in una struttura psichiatrica,, ildi 22 anni che ha ucciso laAnna Viliani, 60 anni, a Vernio e poi ha dato fuoco alla. L’udienza di convalida dell’arresto è stata fissata per domani mattina. Una tragedia, quella che si è consumata nella villetta a schiera di via Toccafondi a Montepiano, tra lunedì e martedì, che ha sconvolto tutto il paese. La donna viveva da sola con il, che è sordo e con problemi psichiatrici. Anna Viliani sbarcava il lunario come poteva, facendo dei servizi di pulizia saltuari, anche nella filiale dell’Unicredit in paese. Il, che sin da piccolo era stato seguito da medici e psichiatri, negli ultimi tempi aveva sviluppato un’aggressività più accentuata, in particolare nei confronti della mamma che "gli stava troppo addosso", come ha detto il 22enne al procuratore Luca Tescaroli e al pm Laura Canovai che martedì lo hanno interrogato a lungo alla presenza dell’interprete dalla lingua dei segni nella stazione dei carabinieri di Vernio.