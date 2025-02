Justcalcio.com - Tuttosport – “Del Piero, la Juve ha bisogno di te! Scudetto o fallimento. Se fossi Elkann…”

2025-02-27 14:08:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da:Tacchinardi e il messaggio a ElkannAlessio Tacchinardi a distanza di qualche ora, dopo il commento di Mediaset, ha confermato le sue parole: “Non sono d’accordo con l’analisi di Graziani. Per me le parole di Motta sono giuste. Ma unamentalmente sul pezzo, anche al 60%, vince questa partita a mani basse. È stata una vergogna, soprattutto il primo tempo dove la squadra non ha messo impegno e nemmeno voglia di correre. Una settimana fa esci male, vincendo all’andata, contro il Psv e quindi dovrebbe esserci già un grande bagno di umiltà e con responsabilità in più. Ti presenti a una partita con un tabellone sulla carta favorevole ed esci meritatamente dopo una prestazione del genere. Mi sarebbe piaicuto un Thiago autocritico anche nei mesi scorsi, far capire a questi giocatori che la maglia è da rispettare.