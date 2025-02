Justcalcio.com - Tuttosport – Chiediamo scusa ai tifosi Juve, provo vergogna. Colpa mia e dei giocatori

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-27 00:50:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di:Mentalità e atteggiamento“Di sicuro oggi abbiamo visto che abbiamo giocato contro un Empoli che ha dato anche riposo a quelli che giocano normalmente. Parlare di mentalità in questo momento, è parlare di capire dove sei, di capire cosa devi fare, di capire che bisogna meritare tutti i giorni di stare qua dentro e non pretendere delle cose senza dare. Oggi abbiamo dimostrato tutti noi che non possiamo pretendere niente, perché oggi in campo non abbiamo dato niente, anzi, abbiamo sbagliato una sola cosa che non si può sbagliare in questo club che è l’atteggiamento, abbiamo sbagliato completamente l’atteggiamento. Nel primo tempo abbiamo giocato con il portiere minimo 20 volte, senza prendersi una responsabilità, senza andare in avanti, perdere palla e fermarsi, guardare in basso, come se la responsabilità non fosse mia, questo è inammissibile oggi, oggi bisogna chiedereai nostri, alla società, alla storia di questo club perché oggi abbiamo toccato veramente il fondo, il fondo.