Tutto pronto per il ‘Carnevale guardiese’ | la creatività del territorio sannita

Tempo di lettura: 2 minutiIl Carnevale di Guardia Sanframondi si preannuncia quest’anno come un evento imperdibile,a colorare e animare le strade del borgo medievale nelle giornate di sabato 1 e domenica 9 marzo 2025. Questa manifestazione, ricca di tradizione e allegria, offrirà un’esperienza coinvolgente caratterizzata dalla vivace sfilata di carri allegorici, accompagnati da musica e animazione per tutte le età.La manifestazione vedrà la partecipazione di maestri carraioli provenienti non solo da Guardia Sanframondi, ma anche dai comuni limitrofi di Cerretoe San Lorenzo Maggiore, arricchendo ulteriormente l’evento con la loroe maestria nella realizzazione dei carri. Questa collaborazione tra diverse comunità testimonia l’importanza del Carnevale come momento di unione e condivisione delle tradizioni locali.