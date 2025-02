Ilgiorno.it - Tutto il rock di Umberto. Maria Giardini

Una miscela tutta personale di canzone d’autore e, per un risultato che sa unire qualità poetica e intensità musicale. È quello che porterà stasera sul palco del Tambourine di Seregno(foto), uno tra gli esponenti più originali delindipendente italiano che va a braccetto con il cantautorato: oggi dalle 21.30 suonerà al circolo di via Carlo Tenca, in uno spettacolo che terrà assieme suoni sofisticati, testi profondi e atmosfere malinconiche. Ad aprire lo show altri due cantautori, Errico Canta Male e Napodano. Ingresso 10 euro con tessera Arci. Ilsarà protagonista anche al The Bank di Monza, con un paio di concerti nel weekend. Domani alle 21 sul palco di viale Lombardia arriveranno i No-Xs Trio. Sabato alla stessa ora invece ci si potrà scatenare sulle note delabilly, del’n’roll e della surf music con il power trio dei Three Cool Cats.