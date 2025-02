Quifinanza.it - Tutte le scadenze fiscali di marzo 2025: il calendario

Come febbraio, ancheè un mese intenso per chi deve fare i conti con il Fisco. Tra Certificazioni Uniche, Iva e vari versamenti, ilsi riempie dida tenere d’occhio. Rispettarle evita brutte sorprese e consente di gestire tutto senza affanni.3: Imposta di registro per contratti di locazioneChi ha firmato un contratto di locazione o affitto senza la tanto decantata cedolare secca deve aprire il portafoglio e versare l’imposta di registro. Per farlo, serve il modello F24 ELIDE, un modulo decisamente macchinoso.5: Rottamazione quater, pagamento della rataIl 5il Fisco bussa alla porta con la rata della rottamazione quater. Chi ha aderito al piano deve mettersi in pari, ma la vera notizia è per chi era stato tagliato fuori. Grazie a un provvidenziale ripescaggio previsto dal decreto Milleproroghe, chi aveva perso il treno può ancora salirci al volo, presentando l’istanza entro il 30 aprile