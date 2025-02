Ilrestodelcarlino.it - Tutte le figurine di Joe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La scorsa stagione Spal e Virtus Entella sono state le delusioni del campionato. La squadra di Chiavari si è salvata all’ultima giornata, però mister Fabio Gallo è stato confermato e oggi comanda il girone B a +4 sulla Ternana. Questione di lungimiranza e programmazione, parole magiche che a Ferrara sono scomparse da diversi anni. Del resto, Joe Tacopina è abituato a gestire il club a modo suo, con colpi ad effetto, scelte azzardate e rivoluzioni che hanno trascinato la Spal sull’orlo del baratro. Da quando si è insediato in via Copparo, ha cambiato allenatori come fossero. Addirittura otto in quattro stagioni, nel corso di due campionati di serie B e altrettanti di C uno più deludente dell’altro. E ogni anno ha cambiato pure direttore dell’area tecnica. Ma concentriamoci sugli allenatori, tra i quali il solo Mimmo Di Carlo (complessivamente 19 giornate di serie C e 34 punti, 1,79 di media) può affermare di aver lasciato un ricordo positivo.