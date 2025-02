Lettera43.it - Turchia, stangata a José Mourinho dopo la sfida contro il Galatasaray

è stato squalificato per quattro giornate dalla Federcalcio turca a seguito delle polemiche scoppiateil derby tra Fenerbahçe e, terminato 0-0. La decisione arrivale dichiarazioni rilasciate dall’allenatore portoghese durante ela gara. Due delle quattro giornate di squalifica sono state comminate per un’espressione ritenuta razzista nei confronti della panchina avversaria, a cuiha detto che «saltavano come scimmie». Altri due turni sono stati inflitti per le parole rivolte al quarto uomo, che il tecnico del Fenerbahçe ha invitato a osservare il comportamento dell’arbitro sloveno Vincic, designato per la partita.(Getty).Il difficile rapporto traMorinho e la Federcalcio turcaLo stesso, al termine dell’in, aveva spiegato di essere entrato nello spogliatoio arbitrale e di aver detto al quarto uomo turco: «Se tu fossi stato l’arbitro sarebbe stato un disastro».