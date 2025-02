Lapresse.it - Turchia, Ocalan annuncia lo scioglimento del Pkk: “Deporre le armi”

Leggi su Lapresse.it

Il leader curdo del Pkk, Adullah, in un messaggio inviato dal carcere in cui si trova su un’isola al largo di Istanbul, ha chiesto al gruppo dilee sciogliersi. “Convocate il congresso e prendete una decisione. Tutti i gruppi devonolee il Pkk deve sciogliersi”, ha dichiarato. Il suo messaggio è stato trasmesso da alcuni politici filo-curdi che si sono recati in visita dasull’isola di Imrali all’inizio di oggi. L’annuncio epocale fa parte di un nuovo sforzo di pace fra il Pkk e lo Stato turco, avviato a ottobre dal partner di coalizione del presidente Recep Tayyip Erdogan, Devlet Bahceli. Il politico di estrema destra aveva suggerito che apotesse essere concessa la libertà condizionata se il suo gruppo avesse rinunciato alla violenza e si fosse sciolto.