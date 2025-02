Turchia annuncio storico | Ocalan dal carcere decreta la fine del suoPkk Deve sciogliersi

Secoloditalia.it - Turchia, annuncio storico: Ocalan dal carcere decreta la fine del “suo”Pkk. “Deve sciogliersi”

Una svolta, una dichiarazione, destinata a cambiare la storia dellae della questione curda. Daldi Imrali, dove è detenuto dal 1999 e sta scontando una condanna all’ergastolo, Abdullahha pronunciato parole che fino a pochi anni fa sarebbero state impensabili: «Tutti i gruppi armati devono deporre le armi e il Pkk». Il messaggio, letto a Istanbul da una delegazione di parlamentari del partito filo-curdo Dem, segna il punto di rottura con un passato di lotta armata che ha insanguinato la regione per decenni.Pkk,: Addio alle armi per una “società democratica”«Mi assumo la responsabilità storica di questo appello», ha affermato, sottolineando come la necessità di una società democratica sia ormai ineludibile. Il leader curdo ha ripercorso la genesi del Pkk, nato nel 1978 nel pieno della Guerra Fredda, in un «contesto di negazione totale della realtà curda e di restrizioni ai diritti e alle libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione».