Turchia Abdullah Öcalan annuncia lo scioglimento del Pkk | È arrivato il momento di abbandonare le armi

“Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan deve sciogliersi” in nome di un vero processo di pace. A 47 anni dalla fondazione, è lo storico leader, in carcere dal 1999, adre la fine del Pkk, l’organizzazione indipendentista curda che inrivendica un proprio Stato nel Sud, una lotta che si è trasformata in una vera guerra con lo Stato centrale, soprattutto nella seconda fase della presidenza Erdogan. “Tutti i gruppi devonole, il Pkk deve sciogliersi. Io chiedo dile, mi prendo la responsabilita? di questo appello”, sono le parole diin un messaggio letto durante una conferenza stampa a Istanbul da politici del partito filo-curdo Dem, la terza formazione nel Parlamento turco, che lo hanno incontrato questa mattina nel carcere sull’isola di Imrali, nel mare di Marmara, a sud di Istanbul.