Tumori ematologici, al Sant'Orsola di Bologna scoperti i messaggi cellulari che predicono il futuro

, 27 febbraio 2025 – Novità dal Policlinico. Un terzo dei pazienti, che ricevono terapieavanzate, sviluppa come effetto collaterale una seria sindrome da neurotossicità: ora uno studio scientifico svela come individuare questa complicazione con giorni di anticipo, consentendo ai medici di trattarla efficacemente. La ricerca è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Journal of Clinical Investigation. Le vescicole extracontro la neurotossicità “Sessanta minuti. È sufficiente attendere appena un’ora, dal momento dell’infusione delle Car-T (ovvero una terapia avanzata che riesce a riconoscere e aggredire le cellule tumorali), per capire se il paziente rischia di sviluppare neurotossicità nei giorni successivi. E il merito di questa novità va attribuito a strutture biologiche grandi appena 100 nanometri: le vescicole extra– spiegano dall’ospedale –.