Lettera43.it - Truppe in Ucraina, l’imbarazzo di Meloni e il silenzio di Schlein

Mai come in questo periodo la politica estera divide, la maggioranza ma pure l’opposizione. L’ultimo nodo che sta spaccando le coalizioni, facendo emergere imbarazzi e contraddizioni dentro e fuori i partiti, è la questione dell’invio didi terra ina fine conflitto, per garantire meglio la pace. Il tema è stato sollevato dal presidente francese Emmanuel Macron insieme al primo ministro britannico Keir Starmer, e ha avuto pure un primo ok da Donald Trump, che ha come obiettivo sganciare il più possibile gli Usa dal conflitto russo-ucraino. Anche se non è chiarissimo quando questedi pace dovrebbero entrare in scena, da chi sarebbero composte e sotto quale bandiera. In Italia, intanto, sul tema è scoppiato il caos perché su questo fronte entrano in gioco anche rapporti interni e tatticismi politici ed elettorali.