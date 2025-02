Thesocialpost.it - Truppe europee in Ucraina, Meloni contro Macron: «A che titolo sei andato a Washington?»

Se qualche giorno fa le veniva chiesto quale fosse la soluzione ideale in caso di cessate il fuoco e di un accordo di pace tra Russia e, Giorgiarispondeva senza esitazioni: «L’opzione migliore sarebbe estendere la rete di sicurezza della NATO a Kiev, anche senza un ingresso formale nell’Alleanza». Si tratterebbe di una soluzione complessa dal punto di vista tecnico, ma che riflette l’obiettivo principale del governo italiano e della sua diplomazia: garantire una protezione che preveda l’uso delle capacità tecnologiche, dei missili e del rapido dispiegamento di mezzi da parte degli Stati Uniti, integrati nell’ossatura del comando europeo della NATO.Leggi anche: Tragedia al largo del Gargano: affonda peschereccio, muore il comandanteTuttavia, non è detto che una proposta del genere trovi favore tra gli Stati Uniti, né che si concretizzi, quindi il governo italiano potrebbe trovarsi a dover fronteggiare uno scenario meno auspicato dalla presidente del Consiglio: quello che in ambito anglosassone viene definito come boots on the ground, ossia il coinvolgimento diretto disul terreno, con il rischio di perdere vite umane tra i soldati italiani e il rischio di entrare in conflitto con una parte della sua stessa maggioranza, a cominciare da Matteo Salvini, fermamente contrario a qualsiasi intervento militare.