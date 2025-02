Trump vuol dividere Cina e Russia? Pechino | non ci riuscirà

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 feb. (askanews) – Uno degli evidenti obiettivi strategici dell’amministrazionenella competizione globale tra potenze, cioè infilare un cuneo nel rapporto trache si è stretto durante l’amministrazione Biden, è diventato oggi un elemento aperto di polemica, dopo che il segretario di Stato Marco Rubio ha candidamente fatto capire che Washington none chee Mosca siano allineate. Gli ha immediatamente risposto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jiang, che ha detto che i tentativi di seminare zizzania tra i due paesi sono “destinati a fallire”. La questione si è posta dopo che, martedì, Rubio ha parlato in un’intervista al network populista di destra Breitbart News, chiarendo che la struttura di relazioni che vede oggi lacome “partner minore” dellasarebbe un problema per gli Stati uniti, che si troverebbero “due potenze nucleare allineate” sul fronte opposto al suo.