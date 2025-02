Ilfattoquotidiano.it - Trump, von der Leyen, Biden, Netanyahu, Meloni: i leader nel “mare di sangue” di Gaza. Il video con l’AI che risponde al presidente Usa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mondiali, da, fino a von der. Ma anche i potenti del mondo, come Zuckerberg e Musk. Tutti in costume mentre si divertono in undi: quello della Striscia di.È l’ultimogenerato con l’Intelligenza Artificiale che sta facendo il giro del web. Le immagini sono state realizzate da Andrea Gastaldon (Sax-Star), un creative director lo scorso 17 febbraio, dopo che ildegli Stati Uniti ha cominciato a parlare dicome della “riviera” del Medio Oriente e sono state rilanciate dopo il grottescodi. “Questo mi sembra più realistico”, ha scritto l’autore del, ripubblicandolo sulle sue storie Instagram.Il titolo della clip è “Strip in trip” e mostra nella prima scenaseduto su una spiaggia che beve un cocktail.