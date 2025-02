Trump tira dritto sull’Ucraina | Domani firmiamo sulle terre rare Putin? Mi fido di lui E Starmer s’inchina | L’aspettiamo a Londra! – Il video

Leggi su Open.online

Il premier inglese Keirè volato a Washington da Donald. Pochi giorni dopo la visita del presidente francese Emmanuel Macron, toccava a Sirconvincere – o almeno, provarci – il Commander in Chief americano a non abbandonare l’Europa, la Nato e l’Ucraina. Obiettivo che, stando alle battute pubbliche scambiate dai due a margine del bilaterale alla Casa Bianca, non pare proprio essere stato centrato.infatti, faccia a faccia col leader laburista attonito, ha confermato di fatto in toto la sua linea nei confronti di quel che accade sul continente europeo. Con l’Ucraina la musica è cambiata, e l’accordo sui minerali e le terra– ha ribadito il leader Usa – verrà firmato, venerdì 28 febbraio, quando a Washington sbarcherà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.