Trump taglia il 90% dei fondi Usaid

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

5.01 Gli Usa hanno annunciato massicci tagli di oltre il 90% dei programmi di aiuto e sviluppo all'estero. Un portavoce del Dipartimento di Stato ha dichiarato che "al termine di un processo guidato dai vertici dell'(Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale), comprese le tranche esaminate personalmente dal segretario di Stato Rubio, sono stati i dividuati quasi 5.800 stanziamenti per un valore residuo di 54 mld di dollari da eliminare nell'ambito dell'agenda US First, ovvero una riduzione del 92%".