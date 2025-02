Thesocialpost.it - Trump rinnega tutto su ‘Zelensky dittatore’: “L’ho detto io? Non ci posso credere”

Donaldha fatto marcia indietro sulle sue dure parole nei confronti di Volodymyr Zelensky, cercando di minimizzare l’accaduto durante la conferenza stampa successiva al suo incontro con il premier britannico Keir Starmer.Quando un giornalista gli ha chiesto se considerasse ancora Zelensky un “dittatore”, in riferimento a un post pubblicato pochi giorni prima in cui lo definiva un “dittatore senza elezioni” e un “comico fallito”, il presidente statunitense ha evitato la questione con una battuta: “io? Non ciche. Prossima domanda”, rispondendo con un sorriso e scatenando qualche risata tra i presenti.Si è trattato di un evidente tentativo di sviare la discussione senza affrontare le critiche sollevate a livello internazionale per quelle dichiarazioni.