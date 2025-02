Trump incontra Starmer | un uomo speciale

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.55 Ricevendo il premier britannicoil presidente Usadice:"E'un onore averlo qui. E' un". In Ucraina è necessario un accordo per il cessate il fuoco,prima di parlare di forze di pace,dice."Non credo che Putin violerà la sua parola" su un accordo. Ribadisce il no all'adesione di Kiev alla Nato e assicura che domani firmerà l'intesa sulle terre rare con Zelensky,sostenendo che è una garanzia di sicurezza per Kiev. Torna sui dazi: Non ci piace come ci tratta la Ue,quindi dazi reciproci".