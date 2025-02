Dayitalianews.com - Trump, ‘guerra’ dei dazi: “25% per l’Europa”. La reazione di politici e Confindustria

Il presidente americano Donald: “Presto l’annuncio”Il presidente americano nella prima riunione di gabinetto della sua amministrazione dichiara di “aver già deciso” tanto che presto farà “l’annuncio”. Le tariffe saranno come quelle sui prodotti canadesi e messicani, che dovrebbero scattare il 2 aprile.La scelta, aggiunge, sarebbe la conseguenza dell’atteggiamento dell’Ue che “non accetta le nostre auto o i nostri prodotti agricoli” e, lamenta, “si approfitta di noi”. “Io amo i Paesi della Ue, ma siamo onesti: l’Unione Europea è nata per fregare gli Stati Uniti e sta facendo un buon lavoro” attacca, mettendo però in guardia l’Ue perché “ora sono io il presidente” americano.L’attacco diarriva dopo le misure varate nelle scorse settimane contro Messico e Canada e congelate dopo gli impegni assunti dai due paesi contro l’immigrazione illegale e contro i traffici che portano fentanyl (un analgesico con una potenza di almeno 80 volte superiore a quella della morfina) sul territorio americano.