Lapresse.it - Trump: “Dal 4 marzo dazi contro Messico e Canada al 25%”

Il presidente degli Stati Uniti, Donaldha annunciato che il 4entreranno in vigoredel 25% sulle merci provenienti dae verrà raddoppiata la tariffa universale del 10% imposta alle importazioni dalla Cina.In un post sul suo social Truth,ha dichiarato che droghe illecite come il fentanyl vengono contrabbandate negli Stati Uniti a “livelli inaccettabili” e che le tasse sulle importazioni costringeranno i Paesi a occuparsi di questo problema.“Non possiamo permettere che questo flagello continui a danneggiare gli Stati Uniti e quindi, finché non cesserà o non sarà seriamente limitato, le tariffe proposte che dovrebbero entrare in vigore il 4entreranno effettivamente in vigore, come previsto”, ha scrittonel post, aggiungendo che “anche alla Cina verrà applicata una tariffa aggiuntiva del 10% in quella data”.