Ilfattoquotidiano.it - Trump annuncia dazi del 25% sui prodotti Ue, Salvini: “Sono merce di scambio, sediamoci a un tavolo”. Tajani: “Tutelare nostri interessi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La premier Giorgia Meloni per ora non commenta l’annuncio da parte di Donalddidel 25% suiin arrivo dall’Unione europea, senza alcuna tempistica definita. Ma a dire la lorogli alleati di governo e vicepremier. Il leader della Lega Matteo, parlando a ‘Giù la maschera’ su RadioUno, opta per la Realpolitik:usa i“comedi“, spiega, “è un uomo di business” quinci con lui “ti siedi ale difendi l’interesse” italiano. Poi irride la Commissione Ue che ha anticipato reazioni “ferme e immediate” alle eventuali nuove barriere al commercio da tempo minacciate dal tycoon. “Per noi la strada è assolutamente tracciata, le minacce di von der Leyenridicole. Non siamo riusciti a difendere il settore dell’auto, suicidato dalle politiche di Bruxelles, vuoi far la guerra a? Non siamo ridicoli”.