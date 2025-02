Ilrestodelcarlino.it - Truffe telefoniche in Valtenna: le più utilizzate

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Purtroppo l’entroterra continua a essere nel mirino di malfattori che stanno lavorando energicamente per mettere a segno nuove, ancora una volta le vittime preferite sono persone fragili e anziani. Proprio per cercare di frenare questo fenomeno i comuni di Falerone, Montappone, Monte Vidon Corrado e Montegiorgio hanno distribuito nei locali pubblici i vademecum dei Carabinieri per fornire indicazioni utili alla popolazione. Poche settimane fa avevamo raccontato delle telefonate di falsi operatori della pubblica sicurezza che contattavano al cellulare persone anziane annunciando un grave incidente stradale o complicazione penali in cui erano rimasti coinvolti parenti. Un meccanismo ben preparato per mettere in agitazione il malcapitato di turno, il tutto al fine di estorcere denaro e oggetti preziosi.