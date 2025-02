Ilrestodelcarlino.it - Truffa del falso incidente, arrestati con 10mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino hanno intercettato sull’autostrada A1 un’auto diretta a Sud con a bordo due persone e, in un vano ricavato dietro al cruscotto, circain monili d’oro che erano stati appenati ad una persona anziana in provincia di Reggio. Gli uomini del vicequestore David Michelazzo hanno notato l’auto che viaggiava ad alta velocità: sono riusciti a raggiungerla ed i due a bordo non hanno saputo giustificare né la velocità né il loro viaggio al nord d’Italia, fornendo vaghe e contrastanti versioni. Perquisendo il veicolo è stato scoperto il vano con i preziosi. Ricotruendo gli spostamenti del veicolo hanno concentrato l’attenzione sulla provincia di Reggio Emilia, scoprendo che era stata appena denunciata unacon la consueta tecnica del fintostradale occorso ad un familiare e della cauzione da pagare per evitargli l’arresto.