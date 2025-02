Trevisotoday.it - Trucco di Carnevale: idee per un make up facile e d'effetto

Leggi su Trevisotoday.it

Ilè la festa più colorata e allegra dell’anno, l’occasione perfetta per esprimere la propria creatività con unche stupisca e diverta. Non è necessario un costume elaborato, il-up giusto si può trasformare qualsiasi viso in un’opera d’arte.per il