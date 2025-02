.com - Trovato morto Gene Hackman insieme a moglie e cane, addio al leggendario attore due volte premio Oscar

Leggi su .com

è statoin casaallae alaldue, tra i più importanti della storia del cinemavincitore di due premi, è statoallanella loro casa di Santa Fe, in New Mexico. Le autorità locali hanno confermato il ritrovamento dei corpi nella loro residenza, ma non sono ancora chiare le cause del decesso.e latrovati senza vita: le prime ricostruzioniSecondo quanto riportato dai media statunitensi, il corpo di, 95 anni, quello dellaBetsy Arakawa, 63, e anche quello del lorosono stati scoperti nell’abitazione da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Gli investigatori stanno indagando sulle circostanze della tragedia, ma al momento non emergono segni di effrazione o violenza.