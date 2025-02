Thesocialpost.it - Trovati i resti di due donne massacrate e fatte a pezzi: ipotesi serial killer

La polizia canadese ha rinvenutoumani che potrebbero appartenere a Morgan Harris, 39 anni, e Marcedes Myran, 26 anni, due delle quattro vittime deldi Winnipeg, Jeremy Skibicki. L’uomo, condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per 25 anni, ha ucciso quattroaborigene nel 2022, ma i corpi di alcune di loro non sono mai stati ri.Leggi anche: Liliana Resinovich, nuove rivelazioni e accuse contro il marito Sebastiano VisintinGli scavi nella discarica e la scoperta deiNegli ultimi giorni, le autorità hanno avviato scavi in una discarica a Winnipeg, dove gli inquirenti ritenevano che Skibicki avesse nascosto i corpi. La polizia di Manitoba ha confermato che durante una perquisizione condotta mercoledì sono stati“potenzialiumani”, ora sottoposti a verifiche per determinarne l’identità.