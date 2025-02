Trentotoday.it - Troppo traffico in via Maccani: arriva la pista provvisoria a Campotrentino

Leggi su Trentotoday.it

Tutto pronto per l’inizio dei lavori pubblici che hanno l’obiettivo di migliorare la mobilità a Trento nord, in attesa del completamento del nuovo svincolo di. Per questo, la Provincia ha deciso di realizzare unache permetterà l’accesso alla provinciale 235.