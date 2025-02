Sport.quotidiano.net - Trofeo Regionale di Karate. Bravissimi i baby atleti del Centro Rimini-Cervia

Ilha partecipato nello scorso fine settimana a Bologna alEmilia-Romagna che ha visto la partecipazione di numerosissimiprovenienti da tutta la regione. I romagnoli hanno schierato moltidagli otto anni in su, alcuni dei quali ai primi esordi agonistici, tutti preparati dai maestri Livio Montuori, Gianpaolo Vallorani e Simone Montuori. Ottimi sono stati i risultati conquistati nelle specialità della ’forma’ (kata) e del ’combattimento simulato’ (palloncino). Davide Vallorani (classe 2013) ha vinto l’oro nel kata e nel combattimento simulato, mentre Eva Gennaretti (2015) è salita sul gradino più alto del podio nel kata e ha vinto il bronzo nel combattimento simulato. Argento invece per Oscar Ceccarini (2017) nel combattimento simulato e bronzo per Anna Donnarumma (2013) sempre nella stessa disciplina.