Trionfo per gli studenti del Carafa-Giustiniani allo Student Contest i Grandi Ponti

Tempo di lettura: 3 minutiL’Università degli Studi del Sannio – DING Dipartimento di Ingegneria – e l’ANCE di Benevento – Sezione Costruttori – hanno bandito il 3°a PREMI “I(seconda Edizione)”. La competizione, aperta agli Istituti di Istruzione Superiore, ha visto la partecipazione di circa 126, riuniti in 32 gruppi, provenienti da sei Istituti di Istruzione Superiore delle Provincie di Avellino e Benevento. Il concorso, organizzato dal Corso di Laurea di Ingegneria Civile e dall’ANCE Benevento, nasce nell’ambito delle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Glisi sono cimentati nell’immaginare , modellare e creare dei “modelli” disospesi e strallati, in scala, realizzati con legnetti, spago da cucina, colla , seghetto per legno, metro e altri piccoli utensili.