Triennale di Milano il Cda rinnova la fiducia a Stefano Boeri | confermato alla presidenza

, 27 febbraio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ladipienanei confronti del Presidente, non avendo riscontrato elementi di incompatibilità con la carica di Presidente né alcuna violazione del codice etico dell'istituzione”. È quando si legge in una nota relativa al Cda mattutino che ha esaminato anche la posizione dell'archistar interdetto per un anno dai rapporti con la pubblica amministrazione nell'ambito dell'inchiesta per turbativa d'asta nella commissione aggiudicatrice dei lavoribiblioteca Beic. La decisione del cda diarriva durante l'esame dello stato di avanzamento dell'imminente 24esima Esposizione Internazionale di‘Inequalities’ (13 maggio-9 novembre 2025) e in vista della conferenza stampa del 5 marzo 2025 dedicatapresentazione dell'evento.