Thesocialpost.it - Treviso, 80enne derubata lancia un appello ai ladri: “Restituitemi i miei ricordi”

Non si è lasciata abbattere dalla sventura Luciana Fregonese, 80 anni, vedova da qualche anno e residente da sola in una villetta a Quinto di. Dopo aver subito un furto nella sua abitazione, ha deciso di reagire in un modo insolito:ndo unaitramite Facebook.Il furto e il danno emotivoI malviventi si sono introdotti nella sua casa praticando un foro sull’infisso di una porta finestra, un’operazione semplice ma efficace che ha permesso loro di fare razzia di oggetti preziosi. Tra i beni sottratti, gioielli dal grande valore affettivo: regali del marito edi una vita intera. Inon si sono fermati alle stanze principali, ma hanno rovistato anche in bagno, portando via ogni oggetto di valore trovato lungo il tragitto.L’aisu FacebookNonostante il colpo subìto, la signora Luciana ha mantenuto il suo spirito ottimista.