Lettera43.it - Treviglio, si è dimessa la consigliera di FdI che aveva invitato le colleghe incinte a lasciare l’incarico

Leggi su Lettera43.it

Si èSilvia Colombo,comunale meloniana di(Bergamo) finita al centro delle polemiche per aver detto che ledovrebberoin assemblea se impossibilitate a partecipare in presenza. «Nella vita ci sono delle priorità, se uno ricopre la carica di consigliere comunale al primo posto deve metterci la partecipazione»,affermato Colombo, aggiungendo che in caso di eventi personali significativi «bisogna dimettersi eposto a chi ha la possibilità di dedicarsi pienamente». Le affermazioni delladi Fratelli d’Italia erano arrivate dopo la bocciatura da parte del Consiglio comunale di una mozione (presentata dalla dem Matilde Tura) per permettere ai membri la partecipazione da remoto in caso di necessità, come una gravidanza a rischio o la nascita di un figlio.