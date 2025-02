Ilfattoquotidiano.it - Treviglio, si dimette la consigliera di Fratelli d’Italia Silvia Colombo che aveva detto: “Se si è incinta o malato meglio lasciare il seggio”

Dopo un’intera giornata di polemiche,, capogruppo diin Consiglio comunale a(Bergamo), ha annunciato le dimissioni. La decisione arriva dopo le reazioni scatenate dalle sue dichiarazioni durante l’ultima seduta consiliare, in cuiparlato della necessità di rivedere le priorità personali quando si ricopre un incarico pubblico fino alla necessità dirsi. “Nella vita ci sono delle priorità –in Consiglio –. Se uno ricopre la carica di consigliere comunale, al primo posto deve metterci la partecipazione. Poi nella vita capitano cose belle, come la nascita di un figlio o cambiare lavoro, o cose brutte come la malattia. A quel punto la forma di rispetto èrsi”. Un intervento messo a verbale durante la discussione sulla proposta avanzata dalla capogruppo del Pd Matilde Tura di consentire la partecipazione da remoto per le consigliere in gravidanza a rischio e per i neo-genitori.