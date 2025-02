Bergamonews.it - Treviglio schiacciasassi: superato anche Saronno, vendicata la sconfitta dell’andata

. Non sbaglia un colpo la Tav. La formazione bergamasca non fa sconti a(98-73) e vendica la battuta d’arresto del match di andata: è la nona vittoria consecutiva.Coach Villa sceglie inizialmente il quintetto formato da Vecchiola, Abega, Reati, Zanetti e Marciuš. Gli ospiti, orfani di Maspero e Giulietti, scendono sul parquet con De Capitani, Nasini, Negri, Pellegrini e Quinti.Nel primo quarto i biancoverdi indirizzano subito la partita: dopo le schermaglie iniziali – con Negri che colpisce dall’arco (7-8 al 5?) -, Sergio mette la freccia dai 6,75.è performante dalla lunga (4/7). Cagliani è costretto ad uscire per un infortunio alla caviglia, Vecchiola va a segno e il primo quarto si chiude sul 29-10.Restelli, ultimo ad entrare nelle rotazioni di Villa, si infiamma nella seconda frazione con un complessivo 4/5 da tre.