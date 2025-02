Parmatoday.it - Trentuno anni senza dimenticare Ilaria e Miran: le celebrazioni partono da Parma

Leggi su Parmatoday.it

La città dicontinua anno dopo anno a ricordare la giornalista del tg3Alpi e l'operatoreHrovatin assassinati il 20 marzo 1994 a Mogadiscio in Somalia.Al ricordo si accompagna un appello per la verità e la giustizia che, in tutti questi, tante associazioni non hanno.